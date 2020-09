Chelsea scatenato, altro colpo di mercato: preso Havertz dal Leverkusen (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Chelsea non si ferma più. La squadra di Frank Lampard continua la sua straordinaria campagna acquisti. Dopo essersi assicurata le prestazioni di Thiago Silva e Timo Werner, i Blues mettono a segno un altro super colpo di mercato tesserando Kai Havertz. Il trequartista si trasferisce a Londra dal Bayer Leverkusen.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ChelseaFC/status/1301959172192440320"INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

