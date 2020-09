Chelsea, Havertz ha lasciato il ritiro della Germania per volare a Londra (Di venerdì 4 settembre 2020) Kai Havertz è pronto a diventare un nuovo calciatore del Chelsea Kai Havertz è pronto a diventare un nuovo calciatore del Chelsea. A confermare la trattativa anche il Bayer Leverkusen che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che il calciatore ha lasciato il ritiro della Germania per volare a Londra e trovare l’accordo con i Blues. «Per chiarire le cose per un possibile trasferimento al Chelsea, Kai Havertz ha lasciato venerdì il ritiro di Stoccarda della nazionale di calcio tedesca. Questo è avvenuto dopo la consultazione tra Bayer 04 e la direzione della ... Leggi su calcionews24

AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City (appena finisce la storia di #Messi) in qualche modo. E #Havertz-#Chelsea - AlfredoPedulla : #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere - BombeDiVlad : ULTIM'ORA - ?? #Havertz lascia il ritiro della #Germania ?? #Chelsea ad un passo dal talento tedesco ?? #LBDV… - PieAgo95 : ??Kai #Havertz lascia il ritiro della Nazionale tedesca per chiudere il passaggio al #Chelsea Conferma diretta del… - enzogoku69 : ??Altra grande soddisfazione #Havertz #Chelsea ci siamo... Trattativa raccontata a giugno! ?????????????????????? -