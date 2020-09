Cessioni Juventus, c’è il primo addio: incasso da 20-25 milioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Cessioni Juventus- Come confermato da “Gianluca Di Marzio”, la Juventus sarebbe pronta a chiudere la trattativa con l’Atalanta per il passaggio di Romero in maglia nerazzurra. Affare basato sul prestito con diritto di riscatto in favore dei bergamaschi fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare oggi o nelle prossime ore. Cessioni Juventus, Perin al Genoa: visite mediche poi l’annuncio Stesso discorso fatto per Romero: Perin farà ritorno al Genoa con la formula del prestito con possibile diritto di riscatto. Accordo raggiunto e ora spazio alle visite mediche prima dell’ufficialità. Leggi anche: Dzeko Juventus, l’attaccante esce allo scoperto: “Mercato? ... Leggi su juvedipendenza

hbk_89 : Intanto #Romero ha raggiunto il ritiro dell'Atalanta. Prima cessioni in vista? Perin si è slogato il polso facendo… - toselluc : La Juventus sta lavorando sulle cessioni di Romero all'Atalanta e Perin al Genoa, manca solo l'ufficialità per la c… - yutomanga : RT @_deep_x: Se ci chiedete ancora una volta #deligt giuro che pago una truccatrice, le lascio #rugani per una settimana, lo impacchetto, g… - cody53250131 : RT @_deep_x: Se ci chiedete ancora una volta #deligt giuro che pago una truccatrice, le lascio #rugani per una settimana, lo impacchetto, g… -