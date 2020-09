Certificazione energetica dell’immobile: che cos’è e a che cosa serve (Di venerdì 4 settembre 2020) Certificazione energetica dell’immobile: che cos’è e a che cosa serve Oggigiorno conoscere la Certificazione energetica di un edificio è assai importante: se un privato intende infatti vendere un immobile di sua proprietà, deve sapere che anche la Certificazione energetica costituirà una variabile significativa, in grado di influire sul prezzo di vendita dell’appartamento. Vediamo allora di seguito com’è fatta la Certificazione energetica di un edificio e cosa deve contenere per legge. Se ti interessa saperne di più sul bonus affitti immobili, e la proroga del beneficio, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

Il Superbonus, che garantisce la possibilità di ottenere detrazioni fiscali sino al 110% delle spese sostenute, può rappresentare l'occasione giusta per effettuare interventi per il miglioramento dell ...Un condominio che sceglie di cedere il proprio credito d’imposta alle banche dovrà presentare una lunga lista di certificati per completare l’iter previsto dalla legge. Ma anche per il singolo individ ...