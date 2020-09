Cento anni dalla nascita di Antonino Caponnetto, uomo e giudice contro le mafie (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ha amato Firenze, ne è stato amato e lo è tutt’ora. Ha amato Palermo, ne è stato amato ma non a sufficienza. Ha scelto di fare il giudice. Senza dire nulla alla moglie ha sostituito Rocco Chinnici ucciso con metodo libanese da Cosa Nostra. Ha ottenuto come Pretore al primo incarico la prima sentenza della Corte Costituzionale. Ha combattuto in Africa e ne è tornato pieno di incubi e schierato per la pace. Ha parlato ai giovani di tutta Italia. Ha creato il primo pool antimafia mettendoci quattro moschettieri: Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di Lello. Ha amato sua moglie Betta per 61 anni fino alla morte. Ha difeso la Costituzione. Ha per primo, nella storia del nostro Paese, fatto condannare in modo definitivo oltre 400 boss mafiosi. Ha pianto per la morte dei suoi ‘figli’ Falcone e Borsellino. Ha ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni Tra cento anni Avvenire Limbiate, la raccolta per risvegliare Michaela: un caso come quello di Giulia Centonze

Michaela Binato, 27 anni, di Limbiate, dal 23 settembre dello scorso anno è sprofondata all’improvviso in uno stato vegetativo persistente a causa di un aneurisma. Nei giorni scorsi un nuovo intervent ...

Pensione di vecchiaia a 61 anni: come fare domanda

Possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata i lavoratori invalidi con una percentuale superiore all’80 per cento. La misura si divide in due per gli uomini è richiesta un’età anagrafica di ...

