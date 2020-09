Cecilia Rodriguez sbarca a Venezia da sola, fraintesa la foto pubblicata da Ignazio Moser (Di venerdì 4 settembre 2020) è arrivata a Venezia questa mattina senza e ha sfilato sul red carpet poco fa. Come la collega Giulia De Lellis si è presentata da sola incantando i presenti con un look impeccabile. Chi credeva che ... Leggi su leggo

brunettecookie : Volevo dire a Cecilia Rodriguez e Beatrice Valli che il Met Gala è a maggio... Questo è il festival del cinema di V… - N_3aae : Ma i look di Cecilia Rodriguez e Arisa sono davvero osceni ??#Venezia77 - DebsB_91 : Come avremmo fatto a #Venezia77 senza nientepopodimeno che Cecilia Rodriguez ??????? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, stoccata a De Martino | La sorella di Belen se ne frega - zazoomblog : A Venezia da sola Cecilia Rodriguez come Giulia De Lellis: ecco dove si trova Ignazio Moser - #Venezia #Cecilia… -