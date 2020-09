C’è Posta Per Te torna, Maria De Filippi rivoluziona tutto per il Covid-19: le novità (Di venerdì 4 settembre 2020) C’è Posta per Te andrà in onda: la decisione di Maria De Filippi Alla fine Maria De Filippi ha deciso di realizzare la nuova edizione di C’è Posta per Te. Inizialmente la regina della televisione italiana era scettica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I protagonisti delle storie, non potendosi abbracciare non avrebbero dato quel carisma al programma di Canale 5. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata la conferma: lo storico people show si farà. Infatti, da lunedì 7 settembre 2020 Queen Mary riprenderà le registrazioni dei nuovi appuntamenti che vedrà protagonisti gente comune che decide di riappacificarsi o fare una sorpresa in televisione. Con molta probabilità, nella prima fase ... Leggi su kontrokultura

