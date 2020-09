Cavallari: con Novelli e Bono Italia Viva sempre più trasversale (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Si allarga la famiglia di Italia Viva a Roma e si fa sempre piu’ trasversale. Due new entry arrivano oggi nel partito di Matteo Renzi: il capogruppo M5S del III Municipio, Mario Novelli ed Emilio Bono, gia’ vicepresidente del consiglio municipale del centrodestra. Finalmente si fa sempre piu’ concreto il messaggio liberale e riformista di Matteo Renzi, che attrae anche quel popolo che non si riconosce piu’ in una destra schiacciata sui messaggi populisti e propagandistici, ma che vuole mantenere i propri valori ed avere una casa dove poterli esprimere.” “Un progetto concreto, che richiede capacita’ e coraggio, ben visto anche da ex-pentastellati con il giusto spirito critico, i quali hanno maturato la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Cavallari con Cavallari: con Novelli e Bono Italia Viva sempre più trasversale RomaDailyNews L’Adriese batte un cinque: ok il primo test

A disposizione: Cavallari. Allenatore: Mattiazzi ... della nuova stagione esattamente come aveva finito il campionato lo scorso febbraio, ovvero con un sonoro 5-1 casalingo. Ma se allora il ...

Sul palco dell'Arena Festival a San Rocco ora la danza, il teatro e la musica made in Cuneo

CUNEO CRONACA - Settembre è arrivato, e con lui anche le ultime due settimane di programmazione eventi dell’Arena Live Festival, che si concluderà il 12 settembre con gli spettacoli dei comici di rili ...

