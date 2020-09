Cav ricoverato? Zangrillo insultato reagisce: "Sono stato autorizzato a dirlo dal ministro". Bomba in diretta: coronavirus, tutti zitti (Di venerdì 4 settembre 2020) "Gli italiani devono conoscere la verità". Alberto Zangrillo, ospite di In Onda nel giorno del primo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato per coronavirus al San Raffaele di Milano, chiede di avere "il coraggio di affrontare con razionalità" l'aumento di contagi che si sta registrando in queste ultime settimane. insultato via social per la sua frase di maggio sul virus "clinicamente morto" ("Un'espressione stonata", l'ha definita venerdì pomeriggio) e sbeffeggiato perché aveva definito Berlusconi "asintomatico" salvo ricoverarlo un giorno dopo ("La situazione si è aggravata e per precauzione, visti i precedenti del paziente, così questa notte ho ritenuto necessario il ricovero", ha spiegato una decisione peraltro ovvia), il professor ... Leggi su liberoquotidiano

ilfoglio_it : +++ LA DIRETTA VIDEO +++ Come sta Silvio Berlusconi. Il punto del prof. Zangrillo. Il Cav. è ricoverato per una po… - veratto_A : RT @Libero_official: 'Auguri al Cav, grande imbroglione nocivo'. Il messaggio di Carlo #DeBenedetti a #Berlusconi ricoverato al San Raffael… - ilgiornale : Il fratello del leader di Forza Italia commenta il bollettino medico del San Raffaele: 'Sono sollevato dalle parole… - Oldgenoa : RT @Libero_official: 'Auguri al Cav, grande imbroglione nocivo'. Il messaggio di Carlo #DeBenedetti a #Berlusconi ricoverato al San Raffael… - zannazyu : RT @Libero_official: 'Auguri al Cav, grande imbroglione nocivo'. Il messaggio di Carlo #DeBenedetti a #Berlusconi ricoverato al San Raffael… -