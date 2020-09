Cav ricoverato, Paolo Berlusconi: "Sollevato dalle parole di Zangrillo" (Di venerdì 4 settembre 2020) Angelo Scarano Il fratello del leader di Forza Italia commenta il bollettino medico del San Raffaele: "Sono Sollevato dalle parole di Zangrillo. Siamo tutti fiduciosi" Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi non destano preoccupazione. A ribadirlo è stato il professor Alberto Zangrillo che in una conferenza stampa nel pomeriggio ha spiegato come stanno davvero le cose e ha messo a tacere le "fantasiose ricostruzioni" circolate nelle ultime ore sulla salute del leader di Forza Italia. E proprio le parole del professor Zangrillo hanno rassicurato i familiari del Cav. Il fratello, Paolo Berlusconi, all'Adnkronos ha commentato così il bollettino del San Raffaele: "Sono ... Leggi su ilgiornale

