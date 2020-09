Castellammare, cambio della guardia alla Capitaneria di Porto (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Nella mattinata odierna si è svolta la cerimonia per l’avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, presenziata dal Direttore Marittimo della Campania Ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella. Quest’anno per la prima volta, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la cerimonia si è svolta in maniera ristretta e senza la presenza delle massime autorità religiose, civili e militari dell’area stabiese e sorrentina. Il Capitano di Fregata Ivan Savarese ha lasciato il comando al Capitano di Fregata Achille Selleri per andare a ricoprire un importante incarico presso il Centro Alti Studi per la Difesa a Roma. Al posto del Comandante ... Leggi su anteprima24

