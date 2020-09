Castel di Sangro, il report del club: lavoro personalizzato per tre azzurri (Di venerdì 4 settembre 2020) Ultimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri chiuderanno il ritiro questa sera con l'amichevole contro il Teramo allo Stadio Patini. Leggi su tuttonapoli

Ultimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri chiuderanno il ritiro questa sera con l'amichevole contro il Teramo allo Stadio Patini. Seduta mattutina sul campo B iniziata ...Ce l'ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perché sennò per la Uefa saranno guai storici. Nessuno ha mai detto nulla, io lo farò con i fatti e con gl ...