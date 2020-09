Caso Viviana e Gioele: la prossima settimana consulenti in galleria [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) I consulenti della procura di Messina e quelli della famiglia Mondello si recheranno la prossima settimana nella galleria autostradale in cui avvenne l’incidente dopo il quale scomparve diversi giorni Viviana Parisi, trovata poi morta nella campagna di Caronia. “Bisogna capire e analizzare la dinamica che ha portato all’urto, che tipo di conseguenze ha potuto causare l’incidente, se c’è stato un impatto, che ha coinvolto anche il bambino“, il cui cadavere venne rinvenuto diversi giorni dopo il ritrovamento della madre. A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, entrando nella Procura di Patti (Messina) dove oggi il procuratore Angelo Cavallo sta per conferire l’incarico ai consulenti per ... Leggi su meteoweb.eu

