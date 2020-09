Cartelloni con i cartoni animati come politici: cosa sono e cosa significano (Di venerdì 4 settembre 2020) “Genitore 1 Genitore 2. Vota Lady Oscar”. “Salviamo il nostro pianeta, scrivi Goku”. sono solo alcuni dei Cartelloni elettorali apparsi a Caserta in questi giorni. I protagonisti dei cartoni animati anni ‘80 e ‘90 campeggiano sulle strade della città, accompagnati da slogan politici accattivanti. Tutti portano ad un sito “votaorazio.it”. In poco tempo l’iniziativa ha fatto il giro del web, tanto da arrivare sulle pagine dei gruppi più seguiti di Facebook e Instagram. Ma di cosa si tratta veramente? Niente di più semplice: un esperimento social e finalizzato a svegliare la curiosità e la voglia di stupirsi ancora, messo i piedi da un’agenzia di comunicazione casertana. “E’ ... Leggi su italiasera

