Cara scuola, e ora come ci si sente a essere la regina della festa? (Di venerdì 4 settembre 2020) Cara scuola, come ci si sente ad avere tutti gli occhi addosso? A sapere che tutti guardano te, aspettano te, vogliono te, pregano te? Fino a sei mesi fa eri una specie di spazzacamino con la faccia sporca di fuliggine, e se un bambino diceva una parolaccia eri stata tu, se spariva la carta igienica Leggi su ilfoglio

alenumini83 : RT @lapoelkann_: Cara Ministra @AzzolinaLucia e viceministra @AnnaAscani spero che il Governo abbia come priorità non solo il ritorno a scu… - debyh10 : Cara #Azzolina Vedi di far uscire nuove disposizioni due giorni prima dell’inizio della #Scuola, mi raccomando eh.… - Aiyo07 : RT @mxxma: @Pupi18054216 @AuricchioAurora La cosa curiosa è che i progressisti, quelli della scuola 4.0inclusiva-progettidivita-benedeiraga… - Tino44588447 : RT @lapoelkann_: Cara Ministra @AzzolinaLucia e viceministra @AnnaAscani spero che il Governo abbia come priorità non solo il ritorno a scu… - gratta2 : RT @lapoelkann_: Cara Ministra @AzzolinaLucia e viceministra @AnnaAscani spero che il Governo abbia come priorità non solo il ritorno a scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara scuola Scuola a settembre, un'incognita. Ma abbiamo imparato a dire scusa, e grazie Il Foglio Unhcr: Metà dei bambini rifugiati nel mondo senza scuola

Il diritto all'istruzione negato e il Covid-19 rischia di peggiorare la situazione. Se in Italia la ripresa delle scuole resta un nodo ancora da sciogliere, a milioni di bambini rifugiati nel mondo il ...

Faccio l'erogatore

Il lessico è una spia del pensiero. La sbornia del politically correct e della parità tra i generi ci ha ubriacato negli anni scorsi di improbabili declinazioni al femminile di qualifiche professional ...

Il diritto all'istruzione negato e il Covid-19 rischia di peggiorare la situazione. Se in Italia la ripresa delle scuole resta un nodo ancora da sciogliere, a milioni di bambini rifugiati nel mondo il ...Il lessico è una spia del pensiero. La sbornia del politically correct e della parità tra i generi ci ha ubriacato negli anni scorsi di improbabili declinazioni al femminile di qualifiche professional ...