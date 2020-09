Caos scuola, l’ironia della Meloni: “Azzolina? La prima che passava messa a fare il ministro” (video) (Di venerdì 4 settembre 2020) Intervento a tutto campo di Giorgia Meloni durante un comizio elettorale a Sanremo. La leader di FdI ha affrontato le maggiori criticità in cui versa il Paese a causa dell’imperizia del governo: dal Caos scuola all’emergenza migranti, dal deficit di rappresentanza, dovuto a un governo non eletto e inviso agli italiani, alla proroga dello stato di emergenza. Azzolina? “Una passante messa a fare il ministro” “Il nostro ministro dell’Istruzione ha avuto l’intuizione di comprare i banchi a rotelle per fargli fare l’autoscontro in classe. Questo è ciò che accade quando prendi un passante e lo metti a fare il ministro“, ha detto Meloni, affrontando il tema delle misure per la ... Leggi su secoloditalia

