Calogero Nicolas Valenza, l’Egitto ha rilasciato il 27enne siciliano. Era stato arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Calogero Nicolas Valenza è libero. Il ragazzo italiano di 27 anni fermato in Egitto la sera del 23 agosto, è stato rilasciato grazie al lavoro dell’ambasciata italiana al Cairo e alla collaborazione delle autorità egiziane. Lo confermano fonti della Farnesina. Il 27enne, originario di Gela, era stato fermato dalla polizia egiziana al suo arrivo all’aeroporto del Cairo con un volo proveniente da Barcellona con l’accusa di traffico di stupefacenti. Ora Valenza è arrivato all’aeroporto di Roma e sabato dovrebbe fare ritorno a casa. Ad accusarlo sarebbe stato un ragazzo straniero di un gruppo di persone arrestate solo qualche giorno prima sempre per lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

