Calciomercato serie B ultime news LIVE: Buonaiuto alla Cremonese (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Venerdì 4 settembre 11.00 Buonaiuto ufficiale alla Cremonese – L’attaccante arriva a titolo definitivo dal Perugia Giovedì 3 settembre 21.00 Simone Corazza e Matteo Rubin dalla Reggina all’Alessandria – Il primo arriva a titolo definitivo e con un contratto triennale, il secondo a titolo temporaneo 20.00 Dekic dal Pisa alla ... Leggi su calcionews24

Profondi cambiamenti in casa Hellas Verona. Dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno, la rosa a disposizione di Ivan Juric cambierà in modo radicale. Diversi calciatori sono già partiti mentr ...Il Crotone piazza il colpo Magallan. Il difensore argentino, classe '93 ex Boca Juniors, arriva dall'Ajax dove l'anno scorso ha giocato poco prima di essere ceduto in prestito agli spagnoli dell'Alave ...