Calciomercato Milan: affare ai dettagli con il Chelsea per Bakayoko (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Milan è vicinissimo per Tiemoué Bakayoko: affare ai dettagli con il Chelsea per il centrocampista voluto da Pioli Il Milan si avvicina a grandi passi a Tiemoué Bakayoko. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha già strappato al Chelsea l’ok per un cambio nella formula, si è passati al diritto di riscatto, e adesso il problema sono le cifre che il Milan sta cercando di limare. Nel primo prestito erano alte, con un diritto di riscatto fissato a una cifra di poco inferiore ai 40 milioni. Adesso si sta cercando di scendere a 30, magari a 20. È una tela che il Milan sta tessendo, ma c’è ottimismo. Trattativa, quindi, che potrebbe sbloccarsi nei ... Leggi su calcionews24

Glongari : #OL alla ricerca di un giocatore di qualità per la linea mediana. Un’opzione presa in considerazione è legata a… - DiMarzio : Il #Milan non si ferma e insiste per #Bakayoko - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite mediche per #BrahimDiaz: lo spagnolo ha già scelto il suo numero di maglia - Moixus1970 : RT @GnocchiGene: Milan scatenato sul mercato. Maldini spiega la sua strategia:” Ho clonato la carta di credito di Elliott”. #4agosto #gazz… - adr_martini : RT @GnocchiGene: Milan scatenato sul mercato. Maldini spiega la sua strategia:” Ho clonato la carta di credito di Elliott”. #4agosto #gazz… -