Calciomercato, le notizie di oggi – Messi resta al Barcellona, Rogerio lascia il Sassuolo, colpaccio Cagliari (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – A mettere fine sulla telenovela ci pensa Lionel Messi. L’argentino è uscito allo scoperto e ha fatto chiarezza sul suo futuro. Queste le poche parole rilasciate a ‘Goal.com’: “Non ero felice e volevo lasciare. Non mi è stato permesso in nessun modo e rimarrò nel club, per non andare in una disputa legale. La gestione del club da parte di Bartomeu è un disastro”. Alla fine, quindi, la ‘Pulce’ rimarrà in blaugrana. Appuntamento con il Manchester City, o chi per esso, rimandato alla prossima stagione. Come riportato da ‘Sky Sport’, è quasi fatta per l’addio ... Leggi su calcioweb.eu

La Juventus è alle prese con il mercato in entrata. La dirigenza deve il prima possibile chiudere un colpo in attacco. Scaricato Gonzalo Higuain, la Juve vuole regalare ad Andrea Pirlo un nuovo bomber ...

CASTEL DI SANGRO - "Koulibaly? Un giornale inglese mi ha chiesto notizie mezz'ora fa, ma gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con noi per via del problema Jorginho. Quindi come può es ...

