Calciomercato Lazio: nuovi contatti per Kumbulla. La situazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Lazio: il club biancoceleste ha riallacciato i contatti con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. I dettagli Continua la telenovela legata a Marash Kumbulla. Come riporta Gianluca Di Marzio la Lazio ha riallacciato i contatti con l’Hellas Verona per il difensore classe 2000. Kumbulla, messo in stand-by dall’Inter per mancanza di liquidità, è tornato in cima alla lista dei desideri di Lotito. La trattativa, interrottasi nell’ultimo periodo, potrebbe allora nei prossimi giorni tornare d’attualità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

