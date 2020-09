Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: colpo da 80 milioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus in gran fermento, almeno stando alle ultime notizie relative al mondo bianconero. Tra le necessarie mosse in attacco, dove tra Suarez, Dzeko e alcune piste a sorpresa i nuovi piani sarebbero dietro l’angolo, e diverse ipotesi in difesa per rinforzare un reparto che ha dato meno garanzie del solito nel corso degli ultimi mesi, potremo vederne delle belle nel corso di questo caldissimo mese di settembre. Nonostante tutto, però, il roster più bisognoso di nuovi innesti sarebbe quello del centrocampo, con Andrea Pirlo alla ricerca di calciatori che sappiano calarsi immediatamente nella realtà della Vecchia Signora per dare il proprio prezioso contributo durante la prossima stagione. Ed ecco che, in ottica mercato della Juve, che si farebbero nuovamente insistenti le voci per Paul Pogba. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

