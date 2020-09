Calciomercato Inter: vicino il rinnovo con Bastoni. E per Darmian si cerca l’intesa (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Inter – L’Inter lavora intensamente per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Non solo acquisti importanti come Kolarov e Vidal, ma si punta anche a blindare i propri gioielli come Alessandro Bastoni e puntellare la rosa con innesti low cost, ma funzionali come Matteo Darmian. Per il centrale di difesa, convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore di Mancini in questo sosta per le nazionali, si lavora con ottimismo al rinnovo dopo l’incontro contro l’agente, come rivelato da Sky Sport. Potrebbero esserci colloqui più approfonditi nei prossimi giorni tra il giocatore, il suo entourage e l’Inter dato che il giocatore ha lasciato ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - DiMarzio : #Inter il punto sul rinnovo di #Bastoni e la trattativa #Darmian - SkySport : L'Inter aspetta Vidal: la trattativa per svincolarsi dal Barcellona va avanti spedita - Il_Jordy : Faccio i miei complimenti a @MCaronni e @ruiu19 che erano convinti anzi lo davano cosa fatta (soprattutto @ruiu19… - Alessio15559360 : calciomercato #inter o è tutto fermo o nessuno non sa più cazzo! #amala ???? -