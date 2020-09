Calciomercato Inter: ecco Kolarov, specialista delle punizioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - DiMarzio : #Inter, accordo totale per #Kolarov - SkySport : L'Inter aspetta Vidal: la trattativa per svincolarsi dal Barcellona va avanti spedita - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - @Inter, si tratta il rinnovo di Bastoni e l'arrivo di Darmian. Tre club di A su Borja Valero.… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? #SkySport: 'L'Inter ha un accordo top secret, acquisto dal #Parma per 2,5 milioni' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter; dopo Kolarov, altri due colpi: Conte esulta

Il centrocampo sarà il reparto che a fine mercato avrà subito più cambiamenti e vedrà i maggiori innesti. Con il riscatto di Sensi, che potrebbe essere considerato quasi un nuovo acquisto visti i tant ...

Inter, avanti tutta per Darmian. Si lavora per il rinnovo di Bastoni

Un rinforzo polivalente e di esperienza: il futuro di Matteo Darmian sarà all'Inter. Il club ha infatti intenzione di mantenere l’impegno preso nei mesi scorsi con il Parma e portare in nerazzurro il ...

