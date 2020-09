Calciomercato Fiorentina, si pensa a Maksimovic per la difesa (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina: i viola pensano a Maksimovic per migliorare la difesa Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto nel 2021 con il Napoli, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Il calciatore chiede 2,8 milioni a stagione, mentre gli azzurri offrono molto meno; e per questo motivo sarebbe finito nella lista dei cedibili. L’agente del difensore serbo sarebbe a lavoro per trovargli una nuova sistemazione che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe stata trovata nella Fiorentina. I viola, infatti, potrebbero perdere German Pezzella; a sostituirlo potrebbe essere proprio con Maksimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

