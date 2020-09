Calciomercato Fiorentina: Bonaventura ha detto sì alla viola (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina: Bonaventura ha detto sì al club viola, presto l’incontro con Raiola per provare a chiudere l’affare Secondo la Gazzetta dello Sport c’è una base di accordo tra la Fiorentina e Jack Bonaventura. Devono essere limati alcuni aspetti importanti ma si respira grande ottimismo per la chiusura della trattativa. Presto ci potrebbe essere l’incontro decisivo con Raiola per chiudere l’affare. L’arrivo dell’ex Milan, peraltro, andrebbe a congelare la candidatura di Torreira, che resta sullo sfondo: dalla Toscana filtrano notizie diverse da quelle che in Inghilterra davano l’affare per concluso, intesa non possibile ai costi attuali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Incontro Garrone Della Valle, domani i due imprenditori si troveranno a Forte dei Marmi: sul tavolo la cessione della Sampdoria? Edoardo Garrone incontrerà domani Andrea Della Valle. L’ex presidente d ...

ROMA - Il mercato è ufficialmente appena iniziato, ma c'è già chi si sente in catene. Tutto il mondo segue con ansia le vicende di Lionel Messi, che in questo anomalo settembre sta cercando in ogni mo ...

