Burdisso ha la ricetta: “La Serie A si potrà permettere altri affari alla Cristiano Ronaldo solo se…” (Di venerdì 4 settembre 2020) La Serie A può tornare grande. Negli ultimi anni il campionato italiano è stato spesso sotto accusa per via di mancanza di appeal. Le cose, però, sembrano cambiate e il merito, oltre che del gioco espresso dalle squadre è anche del ritorno di grandi campioni. Cristiano Ronaldo su tutti. A parlare anche di questa tematica è stato Nicolas Burdisso, ex difensore anche della Roma, ai microfoni del Corriere dello Sport.Burdisso: "altri quattro colpi alla CR7"caption id="attachment 986651" align="alignnone" width="500" Cristiano Ronaldo (Getty Images)/caption"Il campionato italiano con poco appeal? Sinceramente non sono d'accordo. Dopo il lockdown la Serie A è stata senza dubbio il ... Leggi su itasportpress

