Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida (Di venerdì 4 settembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e Poste Italiane: alla base molto spesso la liquidazione dei Buoni fruttiferi postali emessi a partire da luglio 1986. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli. Poste Italiane: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di Poste Italiane” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso dei Buoni fruttiferi emessi a partire da luglio 1986 a tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a ... Leggi su termometropolitico

Un risparmiatore maremmano aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie , e al momento della riscossione gli era ...

Come guadagnare 3.300 euro investendo 15mila euro in questo modo

Alla ricerca di investimenti sicuri e con il migliore rendimento possibile, supponiamo di imbatterci nei Buoni Fruttiferi Postali 4×4. Sono quelli che hanno i rendimenti tra i più alti tra tutte le so ...

