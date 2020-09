Bruxismo: cos’è, cause, come si manifesta e i trattamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Bruxismo o digrignamento dei denti. Cos’è, quali sono le cause, come si manifesta e quali sono i trattamenti per risolverlo. Il bruximo o digrignamento dei denti è un fenomeno che si verifica soprattutto di notte quando si dorme ed è causato dalla contrazione involontaria dei muscoli della masticazione. Questo disturbo che può dipendere da … L'articolo Bruxismo: cos’è, cause, come si manifesta e i trattamenti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Bruxismo cos’è