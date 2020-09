Bridget Jones’s Baby film stasera in tv 4 settembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di venerdì 4 settembre 2020) Bridget Jones’s Baby è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Bridget Jones’s Baby film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 22 settembre 2016GENERE: CommediaANNO: 2016REGIA: Sharon Maguirecast: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo ... Leggi su cubemagazine

Ultime Notizie dalla rete : Bridget Jones’s