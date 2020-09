Brevetti, il Governo sceglie Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - Fumata bianca . Il Governo Conte ha deciso di candidare Milano come sede italiana del Tribunale europeo dei Brevetti , che dovrà traslocare da Londra per effetto della ... Leggi su ilgiorno

Comincini : Governo candida #Milano a sede del Tribunale Unificato dei #Brevetti. La scelta valorizza la vocazione all’innova… - matteosalvinimi : L’area di Mind può diventare la sede naturale del Tribunale europeo dei brevetti: lo propone Arexpo. Chiediamo al g… - Assolombarda : 'Un silenzio rumorosissimo. È quello del governo Conte sulla candidatura di #Milano a sede del Tribunale europeo de… - BarbaraAngelin5 : RT @MediasetTgcom24: Il governo candida Milano quale sede del Tribunale Brevetti Ue #milano - Gardella90 : RT @MorMattia: Il Governo ha scelto Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principa… -

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti Governo

Governo

Roma, 03 set 22:32 - (Agenzia Nova) - La presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti della Ue e Torino come sede principale per ...Roma, 03 set 22:55 - (Agenzia Nova) - "Finalmente Palazzo Chigi, con colpevole ritardo, ha sciolto la riserva e ha candidato ufficialmente Milano come sede del Tribunale Unificato dei Brevetti". Lo af ...