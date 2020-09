**Brevetti: Assolombarda, ‘bene Governo su Milano, unica decisione possibile’** (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) – Assolombarda apprende “con grande soddisfazione” della scelta del Governo di candidare Milano a ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e di affidare a Torino il Centro Nazionale per l’Intelligenza Artificiale. “L’unica decisione possibile: se l’Italia vuole davvero provare a vincere questa importante partita, non poteva che travalicare gli interessi dei singoli territori a vantaggio del Paese. Parliamo di due città di riferimento per l’industria italiana che sono certo dimostreranno, anche in questa occasione, di saper fare sistema per il successo e lo sviluppo di entrambe le realtà”, afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. ‘In questa logica ... Leggi su calcioweb.eu

Assolombarda : 'Un silenzio rumorosissimo. È quello del governo Conte sulla candidatura di #Milano a sede del Tribunale europeo de… - MCE4X4 : RT @ASpada_: #Milano è ufficialmente candidata ad ospitare il #Tribunale Unificato dei #Brevetti. Ora lavoriamo insieme per vincere questa… - Anto_Tomassini : RT @ASpada_: #Milano è ufficialmente candidata ad ospitare il #Tribunale Unificato dei #Brevetti. Ora lavoriamo insieme per vincere questa… - ginugiola : RT @ASpada_: #Milano è ufficialmente candidata ad ospitare il #Tribunale Unificato dei #Brevetti. Ora lavoriamo insieme per vincere questa… - marzy83 : RT @ASpada_: #Milano è ufficialmente candidata ad ospitare il #Tribunale Unificato dei #Brevetti. Ora lavoriamo insieme per vincere questa… -

Ultime Notizie dalla rete : **Brevetti Assolombarda **Brevetti: Assolombarda, 'bene Governo su Milano, unica decisione possibile'** Fortune Italia Brevetti, il governo ha scelto: Milano è la candidata per l’Europa

Milano è la città candidata dal Governo per ospitare la sede del Tribunale europeo dei brevetti. La decisione finale è arrivata alla conclusione del Consiglio dei ministri di ieri sera. A Torino andrà ...

Milano è la città candidata dall'Italia a sede del Tribunale dei brevetti Ue

La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata a ospitare il Tribunale dei Brevetti e Torino come sede per l'Istituto italiano per l'Intelligenza artificiale MILANO — Milano è ...

Milano è la città candidata dal Governo per ospitare la sede del Tribunale europeo dei brevetti. La decisione finale è arrivata alla conclusione del Consiglio dei ministri di ieri sera. A Torino andrà ...La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata a ospitare il Tribunale dei Brevetti e Torino come sede per l'Istituto italiano per l'Intelligenza artificiale MILANO — Milano è ...