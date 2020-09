Branca lancia l’Inter: “Ha l’occasione giusta per battere la Juve in campionato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Quale Serie A dovremo attenderci con la nuova stagione? Sarà ancora un monologo della Juventus o i campioni d'Italia avranno finalmente trovato pane per i loro denti? Gli interrogativi dividono gli appassionati. A queste domande ha provato a rispondere Marco Branca ai microfoni di Repubblica. Queste le parole dell'ex dt dell'Inter: "Quella dei nerazzurri è assolutamente la strategia giusta. Lo scorso anno sono arrivati giovani molto interessanti come Barella e Sensi, ora è giusto cercare profili di maggiore esperienza. In questa stagione l'Inter ha una grande occasione per contendere il campionato alla Juve. Agnelli e i suoi dirigenti hanno fatto una bellissima scommessa a scegliere Pirlo. È un fuoriclasse e sono sicuro che farà bene anche in panchina, ma forse avrà bisogno di ... Leggi su itasportpress

