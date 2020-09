Bosnia, Dzeko: “Felice per il punto. Sempre bello giocare contro l’Italia” (Di venerdì 4 settembre 2020) Non è bastata la sua rete per portare a casa la vittoria contro l'Italia, ma la Bosnia può comunque ritenersi soddisfatta. Edin Dzeko regala un punto prezioso alla sua nazionale e si conferma attaccante di primissimo livello.LE PAROLE DI DzekoEdin Dzeko commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni Rai: "Avevo ragione quando dicevo che non siamo al 100%. Mancava del timing, ma alla fine la partita era equilibrata, anche se l'Italia ha avuto Sempre la palla. Ho giocato tante volte contro questi ragazzi, ci conosciamo bene. E' Sempre un piacere giocare contro di loro. Sono contento per il punto preso dopo tante sconfitte. Juventus? Non è il momento per ... Leggi su itasportpress

