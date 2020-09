Bonus sanificazione, scadenza il 7 settembre: come fare domanda (Di venerdì 4 settembre 2020) Mancano pochi giorni alla scadenza del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto DPI, dispositivi di protezione individuale. C’è tempo infatti fino al 7 settembre per mandare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’importo delle spese sostenute e che si prevede di sostenere. L’importo del credito spettante sarà poi comunicato con apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre. Dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24, in dichiarazione dei redditi o in alternativa ceduto a terzi. Bonus sanificazione, a chi spetta e a quanto ammonta Il ... Leggi su quifinanza

