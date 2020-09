Bonus bici, rimborsi per tutti dal 4 novembre. Meglio tardi che mai (Di venerdì 4 settembre 2020) Ebike: tutto quanto c’è da sapere sulla bicicletta più trendy del momento sfoglia la gallery Il Bonus bici sembra avere finalmente una data certa di partenza: il 4 novembre. È arrivata, quindi, la svolta tanto attesa per ottenere il rimborso da chi aveva già approfittato dell’incentivo, acquistando un mezzo green per muoversi. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un post su Facebook sottolineando che sì «ci sono stati degli intoppi amministrativi, ma che sono stati ... Leggi su iodonna

CarloStagnaro : Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di and… - matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - IOdonna : Bonus bici, rimborsi per tutti dal 4 novembre. Meglio tardi che mai - ArturoSticaz : RT @simpaol: Dolcemetà: 'Ma invece di buttare soldi per bonus monopattini e bici, non possono coprire la mensa e i libri per tutti i bambin… -