Bonus bici e monopattini, ecco come avere il rimborso (Di venerdì 4 settembre 2020) Tutti ne parlano, nessuno lo hai visto. Eppure il Bonus bici e monopattini è stato trend topic almeno per un paio di mesi, quando annunciato e quando si è ipotizzato su come riscuoterlo. Per fine agosto era attesa la piattaforma che avrebbe permesso di fare richiesta e ottenere il Bonus, ma l'intento è rimasto ancora una volta incompiuto. Ebbene, la storia dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) giungere a un epilogo grazie al nuovo decreto varato in agosto. L’affare Bonus mobilità non si ingrossa (le risorse sul piatto continuano ad essere le stesse di prima, 210 milioni) ma cambia modalità di riscossione. Scongiurata l’ipotesi “click day” su una piattaforma (si è parlato anche di una fantomatica app) si fa strada ... Leggi su gqitalia

CarloStagnaro : Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di and… - matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - feralbasola : RT @CarloStagnaro: Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di andare d… - luigisisme : RT @CarloStagnaro: Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di andare d… -