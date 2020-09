Bollettino coronavirus del 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore (Di venerdì 4 settembre 2020) Il bilancio delle ultime 24 ore è di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, in Italia, almeno 274.644 persone (+1.733 rispetto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore - RaiNews : #Coronavirus in #Italia, salgono i contagi: da ieri 1.733 casi in più. Sono 11 le vittime - macrovba : RT @neXtquotidiano: Il bollettino sul #Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 4 settembre: 1733 casi https://t.c… - canaledieci : #Coronavirus, contagi ancora in crescita nel Lazio. Oggi 171 nuovi casi, 106 sono nella Capitale -