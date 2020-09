Bollettino Coronavirus 4 settembre: 1184 i nuovi casi, 537 i guariti (Di venerdì 4 settembre 2020) Come ogni giorno il Ministero della Salute pubblica puntuale il Bollettino sui dati relativi al Coronavirus in Italia: ecco i numeri di oggi Coronavirus che continua ad essere una minaccia importante per l’Italia e per il mondo. In queste settimane il nostro paese ha visto risalire la curva dei nuovi contagi, complice anche però il sostanziale aumento dei tamponi effettuati, che due giorni fa ha superato il record di 100 mila. Quest’oggi dal Bollettino emanato dal Ministero della Salute si evince che i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.184, ovvero 213 in meno rispetto a ieri. Sale di un elemento il numero dei deceduti, oggi 11 rispetto ai 10 della scorsa giornata. Salgono invece di gran lunga i guariti, ben 537 nelle ... Leggi su bloglive

