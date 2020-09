Blocco licenziamenti: si alla Naspi con risoluzione consensuale del contratto di lavoro (Di venerdì 4 settembre 2020) Nell’ottica di tutelare i posti di lavoro minacciati dalla crisi economica conseguente alla diffusione del virus COVID-19 il recente Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il Blocco licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 18 agosto scorso e presentano alcune differenze rispetto alla disciplina precedente, che ha interessato il periodo 17 marzo 2020 – 17 agosto 2020, sia pure con esclusione delle giornate del 17 e 18 maggio. La principale novità è l’introduzione di alcune deroghe al Blocco, rispetto alle vecchie disposizioni che al contrario vietavano in maniera assoluta qualsiasi ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Deroghe al Blocco ... Leggi su leggioggi

La crisi ha colpito alcuni settori più di altri. Per questo servono strumenti che aiutano a far ripartire l'occupazione diversi da bonus e sussidi L'Istat ha pubblicato i dati relativi al mese di lugl ...

