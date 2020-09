Black Widow, Scarlett Johansson: "Il film riflette il Movimento #MeToo" (Di venerdì 4 settembre 2020) Scarlett Johansson ha spiegato come l'atteso Black Widow rifletta il Movimento #MeToo confermando la natura femminista del cinecomic. In attesa dell'uscita novembrina, Scarlett Johansson torna a parlare di Black Widow sottolineando lo stretto legame tra il film e il Movimento femminista #MeToo. Dopo il rinvio dovuto all'emergenza sanitaria, l'attesa pellicola standalone su Natasha Romanoff arriverà nei cinema a novembre e focalizzerà l'attenzione del pubblico sulla backstory di Vedova Nera. Diretto da Cate Shortland, Black Widow è un prequel che si colloca temporalmente tra gli eventi di Captain America: Civil War e ... Leggi su movieplayer

Dopo il rinvio dovuto all'emergenza sanitaria, l'attesa pellicola standalone su Natasha Romanoff arriverà nei cinema a novembre e focalizzerà l'attenzione del pubblico sulla backstory di Vedova Nera.

Black Widow rifletterà l’era del #MeToo

In una nuova intervista con Empire, Scarlett Johansson ha parlato dell'atteso Black Widow, rivelando che il film rifletterà l'era del #MeToo e che racconterà di "donne che aiutano altre donne". Black ...

In una nuova intervista con Empire, Scarlett Johansson ha parlato dell'atteso Black Widow, rivelando che il film rifletterà l'era del #MeToo e che racconterà di "donne che aiutano altre donne".