Biodigestore: la politica si oppone, ora si attende il parere dell'Università (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sannio è compatto nel dire "no" sia all'impianto Biodigestore e al cogeneratore di energia elettrica e termica proposto dall'Energreen srl, sia alla centrale elettrica a turbogas della Società Luminosa presso l'area di insediamento industriale di Ponte Valentino. Nel corso di due incontri differenti convocati questa mattina dal Presidente dell'ASI Luigi Barone presso il Centro Direzionale, dapprima il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio e Soci fondatori dell'Asi stesso, nonché le rappresentanze del mondo produttivo, hanno condiviso un documento di netta opposizione ad un impianto come quello di Energreen che vorrebbe trattare ben 110mila tonnellate di rifiuti organici, oltre il triplo di quelli annualmente prodotti da tutti i cittadini sanniti.

BENEVENTO – «Il presidente De Luca ha una posizione di carattere politico di contrarietà all’iniziativa e le autorizzazioni sono di competenza di uffici regionali autonomi e indipendenti». Lo ha detto ...“Sulla polemica del biodigestore si è letto tanto in queste ultimi giorni: improvvise conversioni, campagne elettorali e addirittura si è detto che la politica non ha nessun potere in questi casi. L’A ...