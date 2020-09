Biennale di Venezia, Tilda Swinton e quel sottotitolo sulle navi da crociera che è sfuggito alla Rai – Il video (Di venerdì 4 settembre 2020) «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», esulta Tilda Swinton mentre riceve il Leone d’Oro alla carriera. La frase è stata pronunciata quasi in chiusura del cosiddetto acceptance speech, il discorso di ringraziamento. L’attrice britannica ha ricevuto il premio durante la serata inaugurale della Mostra del cinema di Venezia. E mentre esalta le bellezze della città sull’acqua, lancia una frecciatina su quella questione tanto dibattuta: l’entrata nella laguna delle motonavi. Tutto bene, se non fosse che, in quel momento, al minuto 4.49 del filmato mandato in onda e pubblicato sui social dalla Rai, i sottotitoli ... Leggi su open.online

