Biden visita Kenosha: “Basta razzismo, ma chi danneggia le città deve pagare” (Di venerdì 4 settembre 2020) Due giorni dopo la visita di Donald Trump è la volta di Joe Biden a Kenosha. Il candidato democratico ha visitato la cittadina del Wisconsin scossa dalle proteste dopo il brutale video del poliziotto che lo scorso 23 agosto ha sparato sette colpi alla schiena al 29enne afroamericano Jacob Blake rendendolo paralizzato. E a differenza del suo sfidante, l’ex vice di Barack Obama ha parlato al telefono con Blake, ha incontrato in privatola sua famiglia e poi si è riunito con parte della comunità in quello che è stato finora l’incontro col maggior numero di persone della sua campagna. LEGGI ANCHE > Violenze nelle città, è scontro totale tra Trump e Biden L’incontro di Biden a Kenosha con la ... Leggi su giornalettismo

