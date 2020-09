Biden incontra la famiglia Blake: “Incriminare gli agenti responsabili” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il candidato dem Joe Biden ha incontrato a Kenosha la famiglia di Jacob Blake, vittima della “police brutality”, chiedendo l’incriminazione degli agenti. Nella giornata di ieri il candidato democratico a Usa 2020, Joe Biden, è arrivato a Kenosha nel Wisconsin per incontrare la famiglia di Jacob Blake. Il ragazzo afroamericano è solamente l’ultima delle vittime … L'articolo Biden incontra la famiglia Blake: “Incriminare gli agenti responsabili” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

FEMsrl : Biden a Kenosha incontra la famiglia Blake: 'Incriminare gli agenti responsabili' - atlantidelibri : Biden a Kenosha incontra la famiglia Blake: 'Incriminare gli agenti responsabili' - zazoomblog : Usa sospesi 7 agenti per il caso Prude Biden incontra la famiglia di Blake - #sospesi #agenti #Prude #Biden - RRmpinero : RT @globalistIT: Biden incontra la famiglia e parla al telefono con Jacob Blake - MaurizioARicci : La notizia è che è riuscito a finire una frase. #Biden a Kenosha incontra la famiglia Blake: 'Incriminare gli agent… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden incontra

Due giorni dopo la visita di Donald Trump è la volta di Joe Biden a Kenosha. Il candidato democratico ha visitato la cittadina del Wisconsin scossa dalle proteste dopo il brutale video del poliziotto ...NEW YORK - Nella sua visita a Kenosha Joe Biden ha incontrato per un’ora i familiari di Jacob Blake, l’afroamericano colpito per sette volte alle spalle dalla polizia. Poi ha parlato al telefono con l ...