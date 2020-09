Biden a Kenosha: “Trump ha legittimato un lato oscuro della natura umana” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo il presidente Trump, anche Biden è stato in visita a Kenosha. Qui il candidato democratico ha parlato con la famiglia di Jacob Blake e Blake stesso. Ha poi parlato al Grace Lutheran Church con i funzionari locali, imprenditori e membri delle forze dell’ordine. Biden in visita a Kenosha Ieri il candidato presidenziale democratico Joe … Leggi su periodicodaily

