Bevacizumab biosimilare approvato in Europa (Di venerdì 4 settembre 2020) Lotta ai tumori: il Bevacizumab biosimilare sviluppato da Samsung Bioepis riceve l’approvazione della Commissione Europea La Commissione Europea ha dato l’autorizzazione all’immissione in commercio di Aybintio (Bevacizumab biosimilare) per il trattamento degli stessi tipi di cancro trattati con il farmaco di riferimento Bevacizumab, ovvero il carcinoma metastatico del colon o del retto (mCRC), il tumore al seno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Bevacizumab biosimilare Farmaci, Ema parere positivo per biosimilare di bevacizumab Farmacista33