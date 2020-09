Bertagna su Riapertura Scuola: Prepariamoci al Peggio (Di venerdì 4 settembre 2020) Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia presso l’Università di Bergamo, su “Italia Oggi” esprime il suo parere in merito alla Riapertura della Scuola. “Sulla Scuola? Altro che andrà tutto bene, sarà tutto Peggio di prima perché è come essere costretti a correre con i pantaloni abbassati” commenta. “E se i ragazzi oggi sono tutti iper titolati ma più ignoranti di quelli di 20 o 40 anni fa è perché si è voluta affrontare la giusta sfida democratica della Scuola per tutti solo a slogan ideologizzati, semplicemente allentando le maglie di un sistema pensato per il contrario all’inizio del Novecento: per selezionare” continua. “Cosa penso ... Leggi su youreduaction

Con Ricostruire e il professor Bertagna 6 mesi fa abbiamo presentato un Piano Scuola basato su una idea di didattica nuova, sui piccoli gruppi di studenti seguiti da docenti-tutor che oggi i grandi gi ...

