Berlusconi:'a S.Raffaele respira spontaneamente 'situazione confortante'/Adnkronos (2) (Di venerdì 4 settembre 2020) (Adnkronos) - Da qui, la scoperta del "blando coinvolgimento polmonare" e l'approfondimento diagnostico intorno a mezzanotte, che hanno consigliato il ricovero per un "soggetto a rischio, per età e patologie pregresse". Una progressione in meno di 48 ore che il primario ha definito "normale", già osservata statisticamente nei malati di Covid-19. Lo stesso Berlusconi, ha rivelato Zangrillo, non voleva farsi ricoverare. Solo ieri, in collegamento telefonico con la presentazione dei candidati di Fi a Genova, aveva detto di voler partecipare alla campagna elettorale: "Non ho più febbre né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene". Come sempre, però, ha raccontato il suo medico, "l'uomo è pronto e intelligente, ne ha convenuto ed è contento della decisione presa. L'umore non è dei ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - fiorellarossi7 : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - PotereArturaio : RT @MMmarco0: Silvio Berlusconi è stato ricoverato ieri a mezzanotte al San Raffaele dopo un lieve aggravamento delle sue condizioni. Sper… -