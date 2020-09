Berlusconi, Zangrillo: ricoverato perché età e patologie pregresse. Non è intubato, sono ottimista (Di venerdì 4 settembre 2020) «Berlusconi è stato ricoverato visti età e patologie pregresse», ha detto Alberto Zangrillo, il primario della terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele, nel... Leggi su ilmessaggero

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - Davide : «Non ho più febbre e dolori», ha detto Berlusconi. Prosegue il dramma medico e umano del dott. Zangrillo, secondo c… - gigi52335676 : @fattoquotidiano Mi state dicendo che #Zangrillo è ancora il medico di fiducia di Berlusconi! - sonopropriome : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Zangrillo

MILAN, SEP 4 - Three-time ex-premier and media magnate Silvio Berlusconi has a "bland" lung condition after being hospitalised with COVID-19 in Milan, a top doctor there, his personal physician, said ..."Silvio Berlusconi è stato ricoverato perché è un paziente a rischio ma la situazione è tranquilla e confortante". E' quanto ha detto il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader di For ...